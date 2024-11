Como, la primaria di Tavernerio in visita al comando della Finanza

Como, 15 novembre 2024 – Questa mattina 47 studenti e 4 docenti della Scuola Primaria di Tavernerio, hanno fatto visita alla sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como.

Le Fiamme Gialle hanno fatto conoscere ai bambini le attività che il Corpo svolge per garantire il rispetto della legalità e di quelle norme che regolano la convivenza civile e che permettono di costruire un futuro migliore per la società.

Al termine hanno risposto alle numerose curiosità e domande fatte dagli ragazzi. Gli studenti hanno inoltre visitato il museo della 6ª Legione della Guardia di Finanza di Como, in cui sono custoditi molti cimeli del Corpo e in particolare quelli relativi alla lotta al contrabbando, fenomeno criminale che, per ragioni geografiche, interessa da sempre il territorio comasco lungo il confine.