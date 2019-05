Como, 27 maggio 2019 - Sono stati 95 i comuni alle urne in provincia di Como. C'è attesa soprattutto per i territori dove attualmente c'è un commissario prefettizio e cioè Sorico, Carugo, Cassina Rizzardi. Al voto anche Mariano Comense, che insieme a Cantù è l'unico sopra i 15mila abitanti. La città del mobile tra l'altro arriva a questa tornata elettorale dopo una legislatura per niente facile dal punto di vista politico. Il Comune attualmente è retto dal vicesindaco Alice Galbiati dopo che l'ex sindaco Arosio è stato costretto a cedere la fascia tricolore per incompatibilità nel settembre dello scorso anno.

AFFLUENZA - Affluenza definitiva per le elezioni Comunali in provincia di Como del 66,14%, alle 19 del 52,58%, alle 12 del 22,2%.

ECCO I 95 COMUNI IN PROVINCIA DI COMO

ALBAVILLA - Per la lista Vivere Albavilla il candidato sindaco è Giuliana Castelnuovo. Per Lista Civica Albavilla – Radici e Futuro Mattia Frigerio. Per la lista Per Albavilla. Lega Salvini il candidato sindaco è Elisabetta Frigerio.

ALBESE CON CASSANO - Ad Albese con Cassano in corsa il vicesindaco Carlo Ballabio per Buonsenso, contro Emanuela Livio con la lista “Cambiamo Albese con Cassano” vicina al centrodestra.

ALBIOLO - Ad Albiolo, candidato sindaco Rodolfo Civelli con Uniti per Albiolo; Edoardo Piazzoli con Albiolo ci lega e Mario Bernasconi con la listaCon Albiolo.

ALSERIO - ll sindaco uscente Stefano Colzani si ricandida con la lista Il Mulino. A sfidarlo Alessio Pinato candidato sindaco con la lista L’Ago di Alserio.

ALZATE BRIANZA - Ad Alzate Brianza, il candidato sindaco Mario Anastasia con Insieme per Alzate sfida Barbara Cereghetti con Vivi Alzate Brianza

Annone Brianza -

ANZANO DEL PARCO - Ad Anzano, il candidato sindaco Rinaldo Meroni con Insieme per Anzano sfida Alberto Rivetti con Anzano il paese in comune

ARGEGNO - Ad Argegno, dopo un solo mandato il sindaco uscente Roberto De Angelis si candida tra i consiglieri e cede il testimone a Anna Dotti. Con un solo candidato sindaco, il voto è valido esclusivamente se alle urne si reca almeno la metà degli aventi diritto.

AROSIO - Ad Arosio si presenta solo il candidato sindaco Alessandra Pozzoli con vivere Arosio.

BELLAGIO - Il sindaco uscente Angelo Barindelli si ricandida, per un terzo mandato, il secondo dopo la fusione con Civenna, con la lista 'Insieme per Bellagio e Civenna più belle'. A sfidarlo Carlotta Gialrdoni con 'Bellagio e Civenna lago e montagna' .

BENE LARIO - A Bene Lario il candidato sindaco Mario Abele Fumagalli con Chiesa con Campanile sfida Federico Maria Carbonara con fronte nazionale

BINAGO - A Binago tre candidati sindaco: Alberto Pagani con Esperienza e Rinnovamento; Annalisa Lurati con Binago a colori e Maria Luisa Brai con Binago in movimento

BIZZARONE - A Bizzarone un solo cabndidato sindaco: Guido Bertocchi con Fare per Bizzarone

BLEVIO - A Blevio, il candidato sindaco Alberto Trabucchi con Per Blevio sfida Maria de Giorgi con Uniti per Blevio

BREGNANO - A Bregnano, il candidato sindaco Elena Daddi con Bregnano in movimento sfida Pierangelo Dubini con Essere Bregnano

BRENNA - A Brenna, il candidato sindaco Paolo Vismara con Insieme per Brenna sfida Nazzareno Cappelletti con Noi Brenna

BRUNATE - Per il piccolo Comune sopra Como con poco più di 1700 abitanti, sono tre le liste che si sono presentate e che concorrono a guidare il paese per i prossimi cinque anni. Lista “#Brunate”: candidato sindaco Daniele Peduzzi. Lista “Brunate per Brunate – Verso un futuro sostenibile”: candidato sindaco Andrea Pugnana. Lista “Brunate da vivere”: candidato sindaco Saverio Saffioti.

CABIATE - A Cabiate, il candidato sindaco Isaia Villa con Uniti per Cabiate sfida Maria Pia Tagliabue con Cambiate Cabiate.

CADORAGO - A Cadorago, il candidato sindaco Paolo Clerici con Vivere-Lega sfida Pietro Clerici con Progetto comune.

CAMPIONE D'ITALIA - Campione d’Italia rimarrà senza sindaco. Scaduti i termini per presentare le candidature per le amministrative del prossimo 26 maggio e, nonostante il tentativo, all’ultimo minuto, di una raccolta firme per una lista, non ci sono stati aspiranti consiglieri né persone disponibili a rivestire la carica di primo cittadino. La crisi dell’enclave si trascina da tempo e la situazione del Comune, in stato di dissesto, è drammatica. Le redini del paese sono nelle mani del commissario Giorgio Zanzi, nominato dopo l’addio dell’ex sindaco Roberto Salmoiraghi. “

CANTÙ - A Cantù ci sono cinque candidati sindaco: l’ex assessore all’Urbanistica nella Giunta di Edgardo Arosio e poi vicesindaco uscente Alice Galbiati, candidata alla carica di sindaco per la coalizione di centrodestra, formata dalle liste della Lega, di Fratelli d’Italia, di Forza Italia e dalla lista civica di Cantù Sicura. Poi, Vincenzo Latorraca, ex assessore nell’Amministrazione di Claudio Bizzozero, e candidato alla poltrona di primo cittadino per la coalizione di centrosinistra. Quest’ultima è costituita da tra liste: quella del Partito democratico affiancata da due liste civiche, Unire Cantù e CanTù con Noi. E ancora, Paolo Di Febo, ex assessore ai Lavori pubblici nell’Amministrazione di Claudio Bizzozero, candidato per la coalizione formate esclusivamente da liste civiche, vale a dire Lavori in Corso, Cantù Rugiada e Cantù FederaLista. Inoltre, Ruggero Bruni, candidato sindaco a Cantù per la lista del Movimento 5 Stelle. Infine il candidato del movimento politico di estrema destra Forza Nuova, Salvatore Ferrara, coordinatore regionale del partito.

CANZO - Per la lista Giulio Nava sindaco il candidato sindaco è Giulio Nava. Per la lista Canzo Più il candidato sindaco è Paolo Creatini. Per la lista Viviamo Canzo il candidato sindaco è Gianluca Rinaldi.

CAPIAGO INTIMIANO - A capiago, il candidato sindaco Sandro Vergani con Prospettiva Comune sfida Emanuele Cappelletti: con progetto insieme Capiago Intimiano.

CARUGO - Il primo gruppo ad aver confermato la propria presenza alle elezioni è stato “Partecipo Carugo”. Dopo la delusione dello scorso anno della poca affluenza alle urne da parte dei cittadini che ha decretato di fatto l’arrivo del commissario Daniele Colombo e i suoi si presenteranno nuovamente per chiedere ai carughesi di poter continuare il lavoro iniziato cinque anni fa. A sfidarlo il neonato gruppo Carugo Insieme guidato dal candidato sindaco Paolo Molteni. Infine una donna, Nicoletta Ruiu, candidata per la coalizione della Lega e il gruppo “L’Altra Carugo”.

CASLINO D'ERBA - Tre i candidati sindaco a Caslino: Donatella Pontiggia con Per il nostro paese tradizione e futuro; Marcello Pontiggia con Vivere Caslino e Tomislav Mihaijevic con Alternativa Civica

CASSINA RIZZARDI - A Cassina Rizzardi si presentano la lista Cassina Domani, guidata dal candidato sindaco Piergiorgio Bonino e Vivi Cassina Rizzardi, guidata da Alessio Mariani.

CASTELMARTE - A Castelmarte un solo candidato sindaco: Elvio Colombo con Per Castelmarte.

CERANO D'INTELVI - Un solo candidato sindaco a Cerano: Oscar Gandola con Lista Civica Insieme Per Cerano.

CERMENATE - A Cermenate punta a succedere a Mauro Roncoroni la vicesindaco Federica Bernardi, candidata del Polo per Cermenate, che dovrà vedersela con Luciano Pizzuto in corsa per la Lega e probabilmente con il candidato di una terza lista espressione del centrosinistra.

CIRIMIDO - A Cirimido c'è un solo candidato sindaco: Franco Tagliabue con Insieme per Cirimido

COLONNO - Tre candidati sindaco a Colonno: Davide Gandola con Colonno per voi, Livio Moris Bordoli con Per Colonno – Futuro è cambiamento e Jacopo Bianchi con Ul Curbatt.

COLVERDE - A Colverde, Andrea Oregioni con Colverde Futura sfida Gianni Frangi con Uniti per Colverde.

CORRIDO - Un solo candidato sindaco a Corrido: Luigi Molina con Campanile.

CREMIA - Un solo candidato sindaco a Cremia: Diego Manzi con L’Ape.

CUCCIAGO - A Cucciago, Claudio Meroni con Alleanza Popolare Cucciago sfida Barbara Petrini con Intesa Civica.

CUSINO - A Cusino, Francesco Curti con Uniti per Cusino sfida Paolo Nardi con Cusino Unita.

DIZZASCO - Un solo candidato sindaco a Dizzasco: Aldo Riva con Insieme per Dizzasco e Muronico.

DONGO - A Dongo, Giovanni Muolo con Uniti per Dongo sfida Roberto Libera con Viviamo Dongo.

DOSSO DEL LIRO - Un solo candidato sindaco a Dosso: Luciana Palo con insieme per Dosso del Liro.

FAGGETO LARIO - Un solo candidato sindaco a Faggeto Lario: Enrica Bellia con Insieme per Faggetto

FENEGRÒ - A Fenegrò Claudio Canobbio con Persone, idee, futuro sfida Mario Castelli con Insieme per Fenegrò

FIGINO SERENZA - Tre candidati sindaco a Figino: Cesare Livio con Insieme per Figino; Roberto Moscatelli con Moscatelli sindaco e Antonio Iofrida con Lista Alternativa Democratica.

FINO MORNASCO - Per la lista Patto per Fino il candidato sindaco è Paolo Mazzola. Per la lista Obiettivo Comune il candidato sindaco è Luigi Pecorelli. Per la lista Progetto per Fino il candidato sindaco è Roberto Fornasiero.

GARZENO - A Garzeno, Eros Robba con Garzeno Protagonista sfida Stefano Moralli con Viviamo Garzeno.

GRANDATE - Tre candidati sindaco a Grandate: Alan Albonico con Lista Uniamo Grandate; Marilinda Sala con Semi di grano e Alberto Peverelli con la lista Con Grandate.

LAINO - La sfida è tra Cipriano Soldati di 'Unione Democratica' e Angela Molinari Pacchera di 'Per Quattro'.

LEZZENO - La sfida è tra Paolo Pellolio di 'Per Lezzano' e Maurizio Boleso della 'Lega Salvini Lezzeno'.

LIMIDO COMASCO - La sfida è tra Danilo Carionidi 'Insieme si può' e Luigi Saibene di 'Viva Limido'.

LIVO - Daniele Pozzi di 'Livo' è l'unico candidato sindaco.

LOCATE VARESINO - Sfida fra Luca Canavesi di 'Progetto in comune' e Luca Castiglioni'di 'Insieme per Locate – Luca Castiglioni sindaco'.

LOMAZZO - A Lomazzo si propone una sfida tra il sindaco uscente, Valeria Benzoni di “Lomazzo in Movimento” e Giovanni Rusconi della Lega.

LONGONE AL SEGRINO - Carlo Castelnuovo di 'Viviamo Longone' è l'unico candidato sindaco.

LUISAGO - Sfida tra Roberta Tosca di 'Svolta civica per Luisago' e Susanna dalla Fontana di 'Insieme per i cittadini'.

LURAGO MARINONE - A Lurago Marinone, per la lista Lurago la tua alternativa il candidato sindaco è Luigi Berlusconi. Per la lista Viviamo Lurago il candidato sindaco è Alessandro Vesco.

LURATE CACCIVIO - A Lurate Caccivio, per la lista Agire per stupire il candidato sindaco è Adriano Maurizio Iannantuoni. Per la lista Il bene comune il candidato sindaco è Giuseppe Riniti. Per la lista Il benfare per Lurate Caccivio con Rocco il candidato sindaco è Rocco Palamara. Per la lista Obiettivo Calucensi il candidato sindaco è Roberto Luigi Colombo. Per la lista Valori in campo il candidato sindaco è Serena Arrighi. Per la lista Vivere Lurate Caccivio il candidato sindaco è Anna Gargano.

MAGREGLIO - Sfida tra Danilo Bianchi di 'Insieme per Magreglio' e Donatella Selvini di 'Per il cambio Magreglio Magrèj'

MARIANO COMENSE - Per Movimento 5 Stelle il candidato sindaco è Carmen Colomo. Per Progetto Mariano Brianza, Mariano Duepuntozero, Partito Democratico il candidato sindaco è Fermo Borgonovo. Per Mariano ideale, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia il candidato sindaco è Giovanni Alberti.

MASLIANICO - La sfida è tra Tiziano Citterio de 'Il Ponte' e Mimmo Di Fiore di 'ViviAmo Maslianico'.

MENAGGIO - La sfida è tra Michele Spiaggiari di 'Ascolto e impegno' e Simone Tatti di 'Idee in comune con Simone Tatti'.

MERONE - Unico candidato sindaco è Giovanni Vanossi di 'Insieme per Merone'.

MOLTRASIO - Confronto a tre fra Carmela Iaculano della lista 'Il Montivo', Marina Caprani della lista 'Idea 19' e Avides Bianchi della lista 'Laboratorio Moltrasio'.

MONGUZZO -Confronto a tre fra Ilaria Nadalin di 'Rinnoviamo Monguzzo', Roberto Caspani di 'Monguzzo per te' e Marina Cesana 'Fusi di Monguzzo Insieme'.

MONTANO LUCINO - Il confronto è tra Alberto Introzzi di 'Insieme per Montano' e Davide Orel di 'Ricominciamo da Montano Lucino'.

MUSSO - Marco Pozzi di 'Uniti per Musso' è l'unico candidato sindaco.

OLTRONA DI SAN MAMETTE - A Oltrona, per la lista Costruire insieme un paese migliore il candidato sindaco è Francesco Ferrario. Per la lista Oltrona nostra il candidato sindaco è Aurelio Meletto.

PEGLIO -L'unico candidato è Dante Manzi della lista 'Guardiamo avanti con fiducia'.

POGNANA LARIO - Claudio Corbella della lista 'La Colomba' è l'unico candidato sindaco.

PONTE LAMBRO - Per la lista Insieme per Ponte Lambro il candidato sindaco è Ettore Pelucchi. Per Valori in comune con Centro destra unito il candidato sindaco è Francesco Cocchiararo.

PROSERPIO - A Proserbio si sfidano Elisabetta Fontana con Vivere Proserpio e Barbara Zuccon con il paese che vogliamo.

REZZAGO - A Rezzago, un solo candidato Sergio Binda con Insieme per Rezzago.

RODERO - A Rodero, la sfida è tra Giacomo Morelli con Rodero che rinasce e Giuseppe Morelli con Rodero partecipa.

RONAGO - A Ronago la sfida è tra Agostino Grisoni con oltre l’orizzonte e Vittore Varsalona con X per una nuova Ronago.

ROVELLASCA - Il confronto è tra Stefano Temperino del 'Movimento 5 Stelle', Sergio Zauli del 'Centrodestra per Rovellasca' e Alessandra Lorenzi di 'Insieme per Rovellasca – Il Gonfalone'

SALA COMACINA - A Sala Comacina, la sfida è tra Claudio Prestinari: Alleanza per Sala Comacina e Roberto Greppi con Uniti per Sala.

SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - A San Nazzaro, un solo candidato sindaco Tiziana Guidi con Comunità e futuro.

SCHIGNANO - A Schignano, un solo candidato sidaco Ferruccio Rigola con giovani di oggi e di ieri uniti per Schignano.

SENNA COMASCO - A Senna, il candidato sindaco Daniele Trevisan con il Bene in Comune sfida Francesca Curtale con Per Senna Comasco.

SOLBIATE CON CAGNO - A Solbaite, il candidato sindaco Federico Broggi con Insieme per Solbiate con Cagno sfida Davide Damiani con Per il nuovo Comune.

SORICO - A Sorico, un solo candidato sindaco Ettore Dessi con Tre Pievi.

STAZZONA - Marco Pedrazzoli di 'Amiamo Stazzona' è l'unico candidato.

TORNO - Sfida tra Rino Malacrida di 'Per Torno' e Agop Manoukian 'Torno possibile'.

TREMEZZINA - A Tremezzina, i candidati alla poltrona di sindaco sono tre, tutti ex primi cittadini: Mauro Guerra, Bruno Bordoli e Claudia Lingeri.

UGGIATE-TREVANO - A Uggiate il candidato sindaco Evelina Bernasconi: con Insieme per Uggiate Trevano sfida Rita Lambrughi con Lista Civica Uggiate Trevano.

VAL REZZO - Sfida tra Ivan Puddu della 'Stella Alpina' e Giuseppe Cantoni della lista 'Buggiolo-Seghebbia'.

VALBRONA - Sfida tra Raffaella Carelli di 'Cambiare Valbrona' e Luigi Vener della lista 'La nostra valle'.

VALMOREA - A Valmorea, il candidato sindaco Doriano Benzoni con per Valmorea in Comune sfida Lucio Tarzi: con vivi Valmorea.

VENIANO - A Veniano, il candidato sindaco Giovanni Terzaghi con Lega Lombardia Salvini sfida Graziano Terzagh con ViviVeniano.

VERCANA - A Vercana, un solo candidato sindaco Luca Aggio con Uniti per Vercana.

VERTEMATE CON MINOPRIO - A Vertemate, il candidato sindaco Maurizio Capitani con Cambia con Noi sfida Roberto Sironi con #VertemateMinoprio indee…in Comune.

VILLA GUARDIA - Sfida tra Valerio Perroni di 'Villa Guardia Insieme' e Fabrizio Botta di 'Villa Guardia Civica'.

ZELBIO - A Zelbio ha deciso di non correre per il quinto mandato l’imprenditore Giuseppe Sorbini, amministratore delegato di Enervit, che sarà in lista come candidato consigliere in appoggio al suo attuale vicesindaco, il giornalista Matteo Vanetti, che sfiderà un altro ex assessore del paese, Alberto Mascheroni.