Como, musica araba a tutto volume dallo smartphone durante la messa in Duomo

Como, 16 settembre 2024 – Si è intrufolato nel Duomo di Como mentre era in corso la messa, disturbando la funzione con musica araba lanciata a tutto volume dal suo telefono cellulare.

Gli agenti della Squadra Volante hanno avvicinato il giovane, un egiziano di 23 anni già noto, invitandolo a uscire, ma senza successo, come già fatto da alcuni presenti in chiesa. Visto l’inutile tentativo, gli agenti, non senza difficoltà lo hanno portato in Questura, dove il giovane ha tentato una fuga, prontamente fermato dai poliziotti, che sono stati colpiti con diversi pugni, prima di bloccarlo definitivamente. E’ stato quindi identificato e poi arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, e denunciato a piede libero per il reato di turbamento di una funzione religiosa.

Questa mattina è stato processato per direttissimo, e scarcerato con obbligo di firma dopo la concessione dei termini a difesa. Intanto l’ufficio immigrazione della Questura di Como sta svolgendo accertamenti sulla sua ulteriore permanenza in territorio italiano.