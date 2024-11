Como, minaccia il vigilante di un supermercato e scappa con merce rubata. Arrestato

Como, 15 novembre 2024 – E’ stato arrestato per rapina il marocchino di 36 anni, fermato ieri pomeriggio in un supermercato di viale Innocenzo a Como, dove aveva asportato varia merce dagli scaffali nascondendola sotto i vestiti. Assieme a un altro uomo, è stato bloccato dalla guardia di sicurezza dopo aver oltrepassato le casse senza pagare. Mentre il primo non ha opposto alcuna resistenza, l’arrestato ha iniziato a urlare, minacciando con una bottiglia di liquore il vigilante e scappando in strada. La pattuglia della Squadra Volante lo ha fermato poco dopo, mentre il secondo soggetto, che era rimasto al supermercato, si è allontanato in sordina con altra merce non pagata. Dopo aver raccolto le testimonianze e delineata la dinamica dei fatti, il 36enne è stato portato in questura, dove è stato arrestato per rapina impropria. Questa mattina è stato processo per direttissimo, dove ha patteggiato 10 mesi di reclusione. Ora l’Ufficio Immigrazione valuterà la posizione dell’uomo, mentre sono in corso le indagini per identificare il secondo soggetto.