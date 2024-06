Erba, Lo Snodo raccoglie 4.500 firme online contro lo sfratto

Erba (Como), 21 giugno 2024 - Oltre 4.500 persone sostengono l’Associazione Lo Snodo e la sua permanenza negli spazi, riqualificati e destinati alle politiche giovanili, della stazione di Erba: è questo il risultato della raccolta firme, solo online, ottenuto dall’Associazione giovanile Lo Snodo in 20 giorni. L’iniziativa, dal titolo “Lo Snodo in Stazione: Mettiamoci la firma”, è partita giovedì 30 maggio: solo digitalmente, le firme sono già 4500.

“Siamo molto contenti di come sta procedendo – dice Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo – Ringraziamo tutti coloro che hanno sostenuto e che stanno condividendo la petizione. In questo modo stiamo dimostrando che la stazione così vissuta, è un luogo strategico e necessario di aggregazione e attivazione dei giovani del territorio”.

A questo vanno aggiunte le firme cartacee. La raccolta firme è stata lanciata perché la convenzione che prevede la gestione della stazione da parte dell’Associazione Lo Snodo, è scaduta lo scorso 30 aprile ed è stata prorogata al 31 luglio prossimo. La decisione rispetto all’utilizzo degli spazi spetta all’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Erbese. La storia degli spazi della stazione di Erba inizia ormai otto anni fa.

“E’ da cinque anni – spiega Pelucchi – che gestiamo questi spazi, portando avanti la mission del progetto YouthLab, raggiungendo diversi risultati”. Dal 2022, sono stati realizzati 200 eventi, ottenuto finanziamenti per 12 progetti, avviato una rete di 41 associazioni e realtà no profit, collaborato con oltre 20 amministrazioni comunali e con le 6 scuole superiori del territorio. Inoltre da inizio 2023 l’aula studio in stazione a Erba è aperta tutti i giorni e ha superato quota 50 volontari, 630 frequentatori, 3100 ore di apertura e 5800 accessi. Ma le iniziative sono anche molte altre.