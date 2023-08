Erba, sospesa la licenza a un kebab: chiuso per due settimane

Erba, 11 agosto 2023 – Licenza sospesa per quindici giorni al locale Doner King di piazza Padania a Erba. Il provvedimento è stato eseguito da polizia carabinieri, si disposizione del Questore di Como, su segnalazione dei carabinieri di Erba, in considerazione di alcune illegalità e illeciti amministrativi contestati negli ultimi tempi.

Come segnala la stessa Questura, è stato infatti accertato che in più occasioni l’esercizio pubblico è risultato frequentato da persone gravate da pregiudizi penali e di polizia. Inoltre, in una una circostanza era scoppiata una violenta rissa tra due fazioni di ragazzi, pare di origine straniera, durante la quale un partecipante, armato di un oggetto contundente, per sfuggire agli aggressori, aveva trovato rifugio all’interno del locale, il cui titolare non aveva chiesto l’intervento delle forze di polizia, rendendo così difficoltose le indagini per l’individuazione dei soggetti coinvolti.