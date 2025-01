Teatro Nuovo, servono 80mila euro. Parte la raccolta fondi

Il Teatro Nuovo di Rebbio riaprirà, ma per adeguarlo alle normative antincendio servono altri 80mila euro, difficili da reperire adesso che la struttura è chiusa che il Tar ha bocciato la sospensiva della parrocchia contro il provvedimento del comune. "Desideriamo rassicurare tutti: il Teatro Nuovo di Rebbio continuerà ad essere un punto di riferimento per la cultura, l’arte e la socialità, sia per il quartiere che per la città – spiegano i rappresentanti del Consiglio affari economici della parrocchia –. La parrocchia San Martino si è impegnata per una somma di 150mila euro per completare gli interventi di adeguamento richiesti e continuare, come da 50 anni, ad offrire spettacoli ed eventi in sicurezza". Per completare gli interventi servono altri 80mila euro. "Questa cifra rappresenta un impegno economico molto gravoso, considerando le spese già sostenute dalla Parrocchia e la perdita di entrate dovuta alla chiusura del teatro. Chiediamo quindi il supporto di tutti per restituire alla comunità un luogo inclusivo, capace di promuovere tradizioni locali, cultura e momenti di aggregazione". Le offerte sono raccolte con la campagna di crowdfunding attiva sulla piattaforma della Fondazione della Comunità Comasca Onlus (https://dona.fondazione- comasca.it/campaigns/teatronuovorebbio/) oppure con un bonifico bancario sul conto della Parrocchia di Rebbio, IBAN: IT48K0843010904000000093297, causale: "Contributo per lavori Teatro Nuovo di Rebbio".

Ro.Can.