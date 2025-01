Spaccio a domicilio. Patteggia la pena

La Polizia lo ha sopreso mentre consegnava droga a domicilio a un cliente e arrestato in flagranza. Marco Antonini, 44 anni di Como, è finito ieri a direttissimo per la cessione di una dose di Mpvd, stupefacente sintetico per il quale era già stato denunciato alcuni giorni fa. Con lui c’erano un brasiliano di 34 anni e un comasco di 64, con il quale l’arrestato stava preparando la droga sul tavolo del soggiorno. Ieri ha patteggiato una pena di un anno e 10 mesi di reclusione, in continuazione con una recente condanna. Nei giorni scorsi Antonini era già stato destinatario di un controllo, assieme ai vigili del fuoco, per accertare lo stato di salute dei suoi due cani, lasciati incustoditi fin quasi a morire di fame in un appartamento di via Mentana. Durante l’ispezione della Polizia di quel giorno, era stato trovato su un mobile di casa, un involucro con circa due etti dello stesso stupefacente, per il quale era stato denunciato a piede libero.Pa.Pi.