Si disinnesca altra bomba: domenica maxi evacuazione

Ancora un’operazione di disinnesco di un ordigno bellico a Brescia, nella zona della stazione ferroviaria, che durante le guerre venne abbondantemente bombardata. Domenica un’altra bomba sarà neutralizzata nel cantiere situato nell’area strategica dello scalo ferroviario. Dalle 8.30 alle 14, tutte le abitazioni della zona interessata, comprese via Del Rampino, via Lunga, via Rose di Sotto, via Del Dosso, via Sondrio, via Bergamo, via Lecco, via Chiesanuova, via Orzinuovi, via Vergnano e via Oddino Pietra, dovranno essere evacuate. Una vasta area, per cui si è reso necessario predisporre dei servizi di supporto. il centro di accoglienza comunale Rose di via Presolana 38 sarà aperto per coloro che non hanno un’altra sistemazione, con prenotazione entro le 12 di venerdì 12 gennaio all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp).

Per accedere al centro serviranno sia la comunicazione di avviso, sia un documento validò. Vi sarà la possibilità di utilizzare una navetta comunale per raggiungere il luogo di accoglienza. I punti di raccolta per la navetta saranno in via Orzinuovi all’angolo con via Chiasabuova e via Rose di Sotto all’angolo con via Adamello. Per segnalare situazioni di difficoltà: Tel. 030/2977302 - Numero Verde 800401104. Mi.Pr.