San Gottardo. Ancora stop per interventi

Completamente riaperta lo scorso 2 settembre dopo essere rimasta chiusa, per oltre un anno, a causa del deragliamento di un treno, la galleria di base del San Gottardo verrà di nuovo chiusa, questa volta per alcuni interventi di manutenzione. Il tunnel ferroviario più lungo al mondo, con i suoi 57 chilometri di sviluppo 7 in più di quello sotto la Manica, ogni fine settimana chiude una canna per due notti, sabato e domenica, per otto ore consecutive per gli interventi di ordinaria manutenzione a gennaio ed agosto 2025 però, approfittando del traffico ferroviario ridotto, un terzo della galleria rimarrà chiuso 24 ore su 24 per diversi giorni. Gli interventi sono necessari per sostituire il sistema radio presente nel tunnel, una serie di apparati fondamentali per permette all’esercizio ferroviario, al personale ferroviario, ai servizi di sicurezza e ai viaggiatori di comunicare utilizzando il cellulare. Questi lavori di rinnovo del sistema radio continueranno anche nel 2026 e nel 2027. Il 29 dicembre 2024 singoli collegamenti InterCity e EuroCity saranno soppressi. Dal 3 al 7 gennaio 2025 tutti gli Intercity 2 fermeranno a Flüelen invece che ad Altdorf e vi saranno delle soppressioni di singoli collegamenti InterCity e EuroCity. Dal 13 al 24 gennaio 2025 i collegamenti EuroCity e InterCity saranno deviati sulla tratta panoramica del San Gottardo. È necessario considerare tempi di percorrenza più lunghi di circa 1 ora. Fanno eccezione i collegamenti trinazionali Milano-Zurigo-Francoforte in entrambe le direzioni, così come il primo collegamento InterCity in partenza da Chiasso alle 05.30 in direzione nord e l’ultimo collegamento InterCity in partenza da Zurigo alle 23.05 in direzione sud, i quali potranno transitare nella galleria di base del San Gottardo.