Riqualificazione dell’ex polveriera. Parco chiuso per la bonifica bellica

Riqualificazione dell’ex polveriera di Mompiano: il parco chiude per la bonifica bellica. Da lunedì, il parco della polveriera (14 ettari di verde alle porte del Parco delle Colline) sarà interdetto al pubblico per consentire di effettuare ulteriori indagini di bonifica bellica del sito, propedeutiche agli interventi di riqualificazione degli spazi esterni previsti nell’ambito del percorso di progettazione partecipata e di riutilizzo della Ex Polveriera. La durata dei lavori è stimata in circa 15 giorni ma la riapertura dipenderà dall’andamento della bonifica. Come è noto, la zona è un’ex area di addestramento militare, dismessa nel 1992 ed entrata nelle disponibilità del Comune di Brescia nel 2007, per cui questo step è necessario per procedere con il progetto per la restituzione alla città. Sono i 6 milioni di euro che servono per realizzare tutto ciò che è stato previsto nello studio di fattibilità. Uno dei punti critici è la demolizione delle riservette 5 e 6, ancora esistenti (che secondo la Sovrintendenza dovrebbero essere mantenute). Per indagare la stabilità delle strutture occorre condurre verifiche ben al di sotto del metro di profondità raggiunto dalla bonifica bellica del 2010: un obiettivo a cui si procederà ora, con la bonifica che sarà condotta nelle prossime due settimane e che dovrebbe portare ad avere lo studio strutturale delle riservette. Quanto al progetto, la Loggia ha optato per una suddivisione in più lotti, come era stato spiegato a gennaio, in un incontro con la cittadinanza. Il progetto complessivo prevedeva la trasformazione in un parco polifunzionale aperto alla città, strutturando sulle piastre esistenti un punto d’accoglienza con uno spazio dedicato alla memoria, un’area picnic, un’area sosta, un piccolo teatro.