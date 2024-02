Raffica di sequestri per spaccio di droga. Ma anche tanti interventi per il Codice Rosso

Spaccio ma anche interventi contro i maltrattamenti su donne. Il 2023 della Polizia Locale di Brescia si chiude con 1221 denunciati e 80 arresti di cui 49 per spaccio di stupefacenti, ma anche 11 attivazioni di Codice Rosso per maltrattamenti in famiglia o violenza sessuale da parte della Polizia giudiziaria. Sono alcuni dei dati del bilancio annuale, forniti dal comandante Marco Baffa, con la presenza della sindaca Laura Castelletti e dell’assessore alla Locale Valter Muchetti. Complessivamente, sono stati sequestrati quasi 29 chilogrammi di hashish e marijuana, 1,6 chilogrammi di eroina, 2,8 di cocaina. Sul fronte della sicurezza stradale, sono state denunciate 216 persone per guida in stato ebbrezza o perché sotto effetto di droga. Il numero delle fotosegnalazioni ammonta a 370, mentre sono state 133 le notizie di reato contro ignoti. Per quanto riguarda il Regolamento di Polizia Urbana, le sanzioni sono state 899, in netto aumento rispetto al triennio precedente (521 nel 2022, 428 nel 2021 e 719 nel 2020). Di queste, 235 per il mancato rispetto delle autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico, 227 per il consumo di alcolici nei parchi e nei giardini pubblici, 146 per accattonaggio molesto e 76 per ubriachezza molesta. Crescono anche i controlli agli immobili Aler e comunali e di controllo nei parchi. Attenzione particolare a zone ‘calde’ come piazza Vittoria e Stazione. In piazza, sono stati 221 i controlli eseguiti dalla Centrale Operativa, utilizzando le telecamere di videosorveglianza. Gli uomini della Locale hanno compiuto 90 controlli su persone o su gruppi (erano 52 nel 2021, 50 nel 2022); in stazione, i controlli sono aumentati del 71%.Federica Pacella