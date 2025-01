Pianeti in linea. Osservazione con gli Astrofili

Domenica, a partire dalle 18, è in programma una serata organizzata dal Gruppo Astrofili Lariani dedicata all’osservazione di Marte, Venere in fase, Giove con i suoi satelliti galileiani e Saturno con gli anelli. Il tutto avverrà utilizzando i telescopi e i binocoli. L’osservazione si terrà nel prato vicino all’ex Albergo La Salute, in zona Alpe del Vicerè, via Partigiana ad Albavilla. In caso di maltempo l’osservazione è annullata. Ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione e sulle iscrizioni si trovano sul sito astrofililariani.org, dove sono presenti anche le altre attività organizzate dallo storico gruppo di astrofili.