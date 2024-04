Olgiate Comasco, 13enne travolto mentre è in bici: è gravissimo

Olgiate Comasco (Como) – Grave incidente nella serata di oggi, lunedì 1 aprile, a Olgiate Comasco. Un 13enne è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in via della Repubblica. Erano da poco passate le 19.30 quando è scattato l’allarme.

L’adolescente si trovava in sella alla sua bici quando è stato travolto da un’auto. Il 13enne è stato soccorso ed è stato portato in codice rosso in ospedale, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono critiche. Da accertare la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.