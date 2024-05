Morto a diciotto anni. Alberi per Gabriele

Alberi per ricordare Gabriele Guarneri, strappato alla vita nel 2017 a soli 18 anni, da un tumore. Il 19 maggio 2024 alle 18, al Parco Giffoni al Villaggio Sereno di Brescia, si ritroveranno familiari ed amici nel suo ricordo. Da quel grande dolore sono nati, infatti, legami, solidarietà e la scelta di aprire una sottoscrizione, invitando chi lo desidera ad effettuare una piccola donazione in memoria. Così è stato istituito il fondo, affidato alla Congrega della Carita Apostolica, che reinveste tali risorse in aiuti per associazioni, gruppi giovanili, progetti nei settori dell’educazione e della scuola. Dal suo avvio presso la Congrega il fondo ha già sostenuto progetti e persone per oltre 25mila euro. La sera di domenica 19 maggio, in Traversa Quarta al Villaggio Sereno di Brescia, sarà letto in modo condiviso il libro ‘L’uomo che piantava gli alberi’ di Jean Giono. D’intesa con il Comune di Brescia saranno poi messi a dimora 3 nuovi alberi.