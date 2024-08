Como, minaccia una famiglia incontrata per strada. Poi picchia un uomo e i passanti che cercano di difenderlo

Como – Prima minaccia una famiglia con un grosso bastone, poi con la stessa arma colpisce il capofamiglia che voleva difendere figli e nipoti. Non pago, ha raccolto una barra di ferro e ha aggredito chi cercava di allontanarlo. Protagonista del violento episodio, un ragazzo di 23 anni di origine gambiana, che è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

È accaduto sabato pomeriggio a Como. Il ragazzo, per motivi da chiarire, aveva minacciato i componenti di una famiglia incontrata per strada nei pressi del Tempio Voltiano. A chiedere aiuto alla polizia sono stati diversi cittadini, che hanno segnalato una persona molesta. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato una pattuglia dell'esercito che aveva già fermato il soggetto. Il quale, dopo aver minacciato il gruppetto, se l’era presa con l’uomo, preoccupato per l'incolumità di figli e nipoti, che è stato colpito alla spalla, alla mano ed alla gamba sinistra. Alcuni passanti erano intervenuti per allontanare l'aggressore, il quale, però, ha raccolto una sbarra di ferro di piccole dimensioni con cui ha iniziato a colpire altri individui. Nei giorni scorsi, il 23enne era già stato denunciato per ricettazione e gli era stato notificato un ordine del questore a lasciare il territorio nazionale, pertanto la sua posizione è ora al vaglio dell'ufficio immigrazione.