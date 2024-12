Malattie infettive. Aperto l’hotspot

Entra in funzione a partire da oggi il nuovo hotspot infettivologico aperto nella Casa di Comunità Napoleona, nell’ex Sant’Anna, nell’ambito di una sperimentazione di Asst Lariana con il supporto di Regione Lombardia. Il nuovo ambulatorio offrirà assistenza a tutti i pazienti a partire dai 6 anni di età per migliorare la gestione delle sindromi respiratorie virali durante i mesi invernali. Rappresentano un’importante innovazione nell’ambito del primo livello di cura e offrono un supporto sul territorio per i cittadini durante le fasce orarie in cui non è prevista l’attività ordinaria dei medici di medicina generale. L’hotspot vedrà la presenza dei medici di medicina generale e di continuità assistenziale che hanno aderito al progetto; è dotato di dispositivi diagnostici avanzati, inclusi tamponi nasofaringei per il rilevamento di virus.