L’innocenza raccontata da Kore-Eda

Le proiezioni pomeridiane del giovedì allo Spazio Gloria continuano anche oggi alle 15.30. In via Varesina 72 il titolo odierno è L’innocenza, per la regìa di Hirokazu Kore-Eda. Minato che ha 11 anni e vive con la mamma vedov inizia a comportarsi in modo strano e torna da scuola sempre più avvilito. Tutto lascia pensare che il responsabile sia un insegnante, così la madre si precipita a scuola per scoprire cosa stia succedendo. Ma la verità, come spesso accade nei film di Kore-eda, si rivelerà un’altra e i fatti sveleranno una profonda e toccante storia di amicizia. Alla fine del film sarà offerto un rinfresco con the caldo e biscotti.