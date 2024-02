"L’impegno di Camilla Ceresoli sia da esempio per tutti"

Erano in tanti ieri a Urgnano per l’ultimo saluto a Camilla Ceresoli, la studentessa di 17 anni morta improvvisamente nel sonno, nella notte tra sabato e domenica. Tanta la vicinanza alla famiglia della giovane, che lascia la mamma Francesca, il papà Massimo e il fratello minore Pietro. La ragazza, molto conosciuta in paese per il suo impegno come animatrice al Cre nell’oratorio S.Giovanni Bosco, frequentava il 4° anno al liceo scientifico Galilei di Caravaggio e giocava a pallavolo col Spirano. "Camilla, ci hai insegnato che non dobbiamo aspettare il domani per compiere il bene, bisogna farlo subito – le parole di don Davide Milani –. Hai vissuto lasciando un segno profondo nel cuore di tutti noi che ti abbiamo incontrato. Eri una ragazza determinata, forte nelle tue idee e coraggiosa nel volerle portare avanti". Nella sua lettera, la mamma di Camilla ha citato anche il fidanzato della figlia, Marco, "un bravo ragazzo": "È stato il suo sostegno nei momenti difficili e la sua grande gioia in quelli più sereni". All’esterno gli sportivi di calcio e volley.