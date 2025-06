L’arte tessile fa rivivere boschi e stagni

BARZANÒ (Lecco)

Letteralmente si traduce "bombardamento di filati", ed è una definizione perfetta per descrivere cosa accadrà nei tre giorni di Yarn Bombing Barzanò, il festival della fiber art a uncinetto e maglia, che espone centinaia di opere di arte tessile lungo il centro del paese. Lavori provenienti da tutta Italia e dal mondo, che coinvolgono manualità di ogni livello, trasformando lo spazio urbano in una grande mostra a cielo aperto. Le installazioni collettive, a cui ognuno ha partecipato liberamente, quest’anno avranno come tema il bosco e lo stagno. Saranno affiancate, nel percorso espositivo, da tante altre nuove ispirazioni, con decine di diversi soggetti e rappresentazioni, che hanno portato decine di partecipanti a scatenarsi con la fantasia.

Un’esposizione ricchissima, sorprendente ed esplosiva, che ogni anno si ripropone in occasione del festival organizzato dalla Commissione Cultura del Comune, in collaborazione con la Pro loco. Sabato sera è inoltre previsto il concerto "Sinceramente tua" in piazza Mercato, domenica un market tematico, e per tutti i tre giorni momenti e workshop spontanei di lavoro a maglia e uncinetto in pubblico. Giunto alla quarta edizione, il festival raccoglie ogni anno una crescente adesione in tutta Italia e nel mondo, da parte di appassionati e professionisti, che per mesi lavorano per portare avanti i lavori da esporre. Ognuno con la sua originalità e capacità. Oltre all’aspetto artistico, lo Yarn Bombing si caratterizza per la forte valenza sociale e aggregativa, che permette a chiunque di partecipare, condividere il proprio sapere e talento, valorizzato in un contesto dove ogni opera è importante e contribuisce a garantire lo stupefacente risultato finale. Tutti gli aggiornamenti si trovano sui profili social del festival o sul sito www.yarnbombingbarzano.blogspot.com.Pa.Pi.