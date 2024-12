Ladro di liquori inchiodato dalla videosorveglianza del super

Ha messo in un sacchetto una decina di bottiglie di liquore, poi velocemente si è infilato in una uscita di sicurezza del supermercato che si trova proprio alle spalle dello scaffale. Ma l’uomo è stato identificato e denunciato dai carabinieri di Mariano Comense, che sono risaliti alla sua identità grazie alle immagini di videosorveglianza e al sistema Sari di riconoscimento facciale. Scoprendo inoltre che aveva giù commesso un analogo furto in un supermercato di Villasanta, in provincia di Monza. L’uomo è un cinquantasettenne di Albavilla, che 2 dicembre scorso aveva derubato un supermercato di via Mascagni a Mariano Comense, facendo scattare il sistema di allarme quando ha oltrepassato la porta, raggiungendo un’auto che lo attendeva all’esterno guidata da un complice. I carabinieri hanno acquisiti le immagini dell’impianto di videosorveglianza, inserendo il suo volto nella banca dati, che subito ha restituito il suo nome con un alto grado di compatibilità, essendo il soggetto già fotosegnalato per altri reati.

Pa.Pi.