La Giornata della Memoria, porta in tour nel Comasco la scrittrice Nicoletta Sipos, autrice del libro “La guerra di H“, uscito un anno fa, che si avvia a diventare un long seller.

L’autrice sarà presente venerdì 24 gennaio alle 21 alla biblioteca di Cabiate, in via Giotto.

Doppio appuntamento domenica 26 gennaio: alle 15.15 a Grandate, salone Bustigo 2 in via Como 8, e alle 18 a San Fermo della Battaglia, all’auditorium comunale di via Lancini. L’ingresso agli incontri è libero.