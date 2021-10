Albese con Cassano (Como) - Terribile incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 ottobre, ad Albese con Cassano, in provincia di Como. E' successo poco prima delle 17.30 lungo viale Lombardia, nei pressi di un distributore di benzina. Stando a quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) nello schianto sono rimaste coinvolte un'auto e una moto. Ferito in condizioni gravissime un uomo di 60 anni, che si trovava in sella alla sua motocicletta. L'uomo è stato portato in ospedale a Erba in codice rosso. Il centauro ha riportato multipli traumi ed è stato trasportato in ospedale con manovre di rianimazione in corso. Sul posto sono intervenuti l'elissoccorso e due ambulanza. Per la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'accaduto sono al lavoro i carabinieri.

Codice Rosso - H Erba

