Imbrattatori prendono di mira la sede dell’Agenzia delle entrate

Leoni da “bomboletta” che vanno ad imbrattare edifici. È accaduto di nuovo a Brescia, nella notte di lunedì, quando a finire nel mirino degli imbrattatori è stata la sede dell’Agenzia delle Entrate. La firma è quella del gruppo VV, sigla che rimanda ai gruppi di no Vax, che hanno già lasciato il segno in città e in provincia. Questa volta, però, i messaggi non riguardavano vaccini e salute, ma soprattutto l’Agenda 2030 dell’Unione Europa, il documento di riferimento per l’impegno degli Stati a trovare soluzioni comuni alle grandi sfide del pianeta, dalla povertà ai cambiamenti climatici, il degrado dell’ambiente e le crisi sanitarie. "Comprensibile lo sconcerto e il disorientamento dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate a cui va tutta la nostra solidarietà - afferma Marcello Marroccoli della segreteria provinciale della Cisl FP - che svolgono il loro lavoro con grande spirito di abnegazione: nessuna intimidazione è tollerabile. Chiediamo che vengano messe in atto tutte le azioni di tutela dei dipendenti, nell’interesse di chi lavora e di tutti i cittadini". F.P.