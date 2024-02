Il municipio rafforza i ranghi. Verranno assunte 225 persone nei prossimi ventiquattro mesi

Assunzioni per 225 persone in Comune entro il 2026: la Loggia punta sulla crescita di carriera, sulla flessibilità del lavoro e sulla formazione per attirare personale sempre più qualificato.

"Vogliamo che quello che veniva visto come un lavoro di serie B torni ad essere percepito come un’occupazione di seria A – spiega l’assessore Marco Garza, che ha la delega alle Risorse umane -. Lo facciamo spiegando che nel Comune c’è possibilità di crescita, con 193 progressioni verticali. Quanto alle numerose nuove assunzioni ed ai maggiori costi del personale sono possibili grazie al fatto che il Comune risulta essere un ente virtuoso". Allo stato attuale, il personale dell’ente, aggiornato all’8 gennaio 2024, è di 1.705 unità, di cui 1.178 donne. La percentuale di personale femminile sul totale dei dipendenti è preponderante: oggi è pari al 69%, a fronte di un 55% all’inizio degli anni Novanta. Nella specifica categoria dei dirigenti, tuttavia, continuano a essere in minor numero le persone di genere femminile (15), mentre i dirigenti di genere maschile sono 18. A loro si aggiungono la segretaria generale (donna) e il direttore generale (uomo). Per quanto riguarda le persone riconosciute con Elevate qualificazioni (ex Posizioni organizzative), l’equilibrio di genere è diverso: la presenza femminile è maggiore di quella maschile: su 78 posizioni attuali, 55 sono coperte da donne. Per quanto riguarda l’età media, è in costante diminuzione, segnale di un turn over sempre più necessario per mantenere un elevato livello di conoscenza soprattutto nella strumentazione informatica. Attualmente l’età media dei dipendenti è di 51,5 anni. Federica Pacella