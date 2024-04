Il lago d’Iseo al limite dell’esondazione. Decine di interventi dei vigili del fuoco

Il lago d’Iseo è giunto al limite dell’esondazione e l’acqua ha parzialmente invaso alcune aree del lungolago senza causare danni. Ieri in mattinata a Clusane d’Iseo, lungo la strada che dalla frazione porta a Paratico e Capriolo, una pianta di notevoli dimensioni si è schiantata sulla strada di fronte al lido Origami e vicino a diversi campeggi e locali pubblici. Fortunatamente nessuno è stato coinvolto. I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per toglierla. Hanno collaborato la protezione Civile della Comunità Montana del Sebino Bresciano e i tecnici comunali. A coordinare il traffico c’erano i carabinieri e la polizia locale. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e dei soccorritori. Si segnalano allagamenti in abitazioni e caduta di piante un po’ in tutta l’area.