Gli ingegneri di domani tra i banchi delle medie

Scouting di futuri ingegneri tra i banchi delle medie. I ricercatori del Politecnico di Milano del campus di Lecco stanno reclutando i possibili tecnici del domani tra le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado del territorio. Si tratta di un progetto sperimentale, nome in codice PoliSTEM, dove STEM sta per Science, Technologym Engineering e Mathematics. "Coinvolgiamo gli studenti in attività dall’approccio laboratoriale e cooperativo in cui è richiesta la loro partecipazione attiva nelle esercitazioni – spiega Manuela Grecchi, prorettore del Polo di Lecco -. Le esercitazioni pratiche, cuore del progetto, consentono di mettersi in gioco in prima persona, stimolando il pensiero critico, la capacità di osservazione, di analisi e di problem solving, oltre alla possibilità di sperimentare le dinamiche di lavoro in gruppo e potenziare le capacità comunicative. Faremo scoprire loro come la tecnologia riguardi moltissimi aspetti della nostra vita quotidiana". "Si tratta di un’iniziativa che arricchisce l’esperienza educativa degli studenti", dice Adamo Castelnuovo, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco. D.D.S.