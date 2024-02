Frazione . Scalvino più sicura

Un intervento fondamentale per Lenna, piccolo centro montano di 562 abitanti dell’alta Valle Brembana, che, una volta ultimato, risolverà un problema che si trascina da anni: con i lavori di posa delle reti paramassi a protezione della frazione Scalvino, iniziati da pochi giorni, l’amministrazione comunale terminerà di sistemare una grana storica: il distaccamento massi (provocato soprattutto dal gelo-disgelo del territorio e dalla pioggia incessante di alcuni eventi atmosferici), che scivolano a valle rischiando anche di finire sulle case del centro abitato e sulla strada statale 470 della Valle Brembana, con tutti i rischi che ciò comporta per residenti e automobilisti. Situazione aggravata nel 2021 a causa della caduta di un masso enorme che è andato a finire fin nel parcheggio della zona, senza fortunatamente colpire nessuno. "Circa un anno e mezzo fa - spiega il sindaco di Lenna, Pier Maria Rizzarda - era stato effettuato il primo lotto dei lavori, terminato a dicembre 2022, con la posa di reti paramassi del costo complessivo di 700mila euro, coperto da fondi del Pnrr. Ora, invece, si stanno realizzando i lavori del secondo lotto, del valore di 800mila euro, sempre coperti da fondi del Pnrr". L’intera opera di messa in sicurezza della zona ha quindi un costo complessivo di 1,5 milioni di euro. "In questo modo - continua il primo cittadino - avremo una “difesa massi” su tutta la piana di Scalvino. Nel primo intervento dello scorso anno abbiamo installato reti paramassi alte sei metri, mentre in questo secondo intervento una parte verrà messa in sicurezza sempre con reti paramassi e una parte invece tramite la realizzazione di una duna paramassi.M.A.