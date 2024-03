Frana nella notte chiude la strada. Gardesana

Ancora maltempo e ancora frane sul Benaco, dove pare non esserci è pace per residenti e turisti che vivono e frequentano la parte di lago di Garda che da Riva, in Trentino, va verso Limone, in provincia di Brescia, dove recentemente è stata chiusa la Strada della Forra, che presenta problemi di fragilità e per cui sono allo studio diverse possibili soluzioni, ma che resterà interdetta all’accesso a tempo indeterminato. Probabilmente a causa della pioggia la strada Gardesana nel tratto compreso tra Riva e Limone è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana verificatasi l’altra sera, 8 marzo, poco dopo le 22, all’imbocco della strada Ponale. Fortunatamente, non si segnalano persone coinvolte nell’incidente. Tre massi di dimensioni considerevoli sono precipitati sulla carreggiata, bloccando l’accesso nord della galleria Casagranda in direzione sud del lago, verso Limone. I vigili del fuoco di Riva sono immediatamente intervenuti per gestire la situazione, bloccando il traffico in entrambe le direzioni. Sul luogo dell’incidente c’erano anche i carabinieri e il Servizio Gestione strade della Provincia autonoma di Trento. A presidiare l’area, per tutto il giorno, c’è stata la Protezione civile, che ha fornito indicazioni da chi dal Tentino voleva muoversi verso il bresciano e viceversa.

Per almeno tre giorni e comunque per tutto il fine settimana, salvo imprevisti, coloro che intendono raggiungere gli abitati della sponda occidentale del lago provenendo da Riva, l’unica opzione rimane il transito dalla sponda veronese del lago, in attesa della riapertura del tratto interessato. Sarà quindi necessario fare tutto il giro del lago di Garda. Non è isolata Tremosine grazie alla riapertura della strada Tignalenga. Mi.Pra.