Falso positivo all’alcoltest. Colpa del valium

Astemio, ma non per le analisi cui era stato sottoposto dopo un incidente mortale in cui aveva perso la vita un cinquantacinquenne, Mauro Molinari, ristoratore di San Giovanni Bianco, si era verificato il 29 agosto nel 2021, nella notte tra sabato e domenica, verso le 3,15, sulla Villa D’Almè – Dalmine, nel territorio di Curno. La vittima era in sella a uno scooter che all’altezza di un cantiere stradale era finito sulla corsia di marcia opposta scontrandosi frontalmente con l’auto condotta da un ventisettenne, N.B. di Stezzano. Lo scooterista era stato sbalzato sulla propria corsia di marcia e investito da un’auto che sopraggiungeva che l’ha trascinato per alcuni metri. Il conducente di questa vettura si era allontanato per poi presentarsi più tardi ai carabinieri. Ma questa è un’altra storia. Per tornare al ventisettenne, per quell’episodio era finito nei guai per omicidio stradale da cui poi è stato assolto, ma è rimasto indagato per guida sotto l’influenza dell’acol. Ieri in aula, davanti al giudice Guadagnino, l’imputato (difeso dall’avvocato Becheri) ha spiegato di essere astemio. "Quella sera ero andato a mangiare la pizza a casa dei miei e non avevo bevuto". Succede l’incidente, il ventisettenne, che aveva chiamato i soccorsi, dopo un po’ viene portato in ospedale. Era agitato, gli viene fatta una flebo di valium per calmarlo e quasi contemporaneamente viene sottoposto alle analisi che danno esito positivo nel sangue: 1,58. Come è possibile? Per il difensore c’è una spiegazione: il consulente ha spiegato che la flebo di valium può aver provocato un falso positivo. Il giovane tra ottobre, novembre e dicembre si è sottoposto ad altri accertamenti anche in ospedale con risultato pari a 7, che in una scala di valori per stabilire se si è bevuto o si fa uso di alcol, è pari a 0. Quindi è astemio. Il 29 aprile la sentenza sul caso. F.D.