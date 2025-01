Elementari e materna, futuro incerto. Tar, i giudici vogliono approfondire

Il futuro delle elementari di via Perti e dell’istituto d’infanzia Carluccio di via Volta sarà deciso dal Tar il 27 maggio, nel corso di un’udienza in cui si entrerà nel merito della questione e verranno messe a confronto le istanze dei genitori, che chiedono di garantire un percorso di continuità ai loro bambini, e quelle del Comune che invece vuole chiudere i due istituti per ridurre i costi con l’impegno di trasferire gli alunni in strutture a norma dal punto di vista della sicurezza. "Ritenuto che la controversia richiede un approfondimento – hanno scritto i giudici nelle loro motivazioni – si impone quindi, anche in relazione all’esigenza di contemperamento dei contrapposti interessi, la sollecita definizione del giudizio di merito". Il provvedimento del Comune non è stato sospeso, come chiedevano i genitori, il piano di razionalizzazione andrà avanti. "Una decisione che rappresenta un segnale positivo" il commento dei genitori che hanno avviato il ricorso. Ro.Can.