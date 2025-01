È grave motociclista centrato da ultraleggero

Un bruttissimo incidente, avvenuto in Mauritania durante la settima tappa del rally raid Africa Eco Race 2025, ha ridotto in gravi condizioni il pilota e giornalista sportivo lecchese Andrea Perfetti (nella foto sotto), 49 anni, coinvolto in uno scontro tra un camion e un ultraleggero. A ricostruire l’accaduto sono stati gli organizzatori, in una nota diffusa ieri pomeriggio: "La prova speciale della 7ª tappa, che collega Bénichar ad Amodjar – spiegano – è stata neutralizzata al posto di controllo del rifornimento al chilometro 241 a causa di un incidente poco prima delle 13. Un aereo leggero dell’organizzazione, in fase di decollo, per motivi tecnici ancora sconosciuti, ha colpito il camion rifornimento per i concorrenti. Un motociclista è rimasto gravemente ferito nell’incidente: il pilota italiano numero 58, Andrea Perfetti. L’intervento dei medici è stato immediato perché erano sul posto e il ferito è stato subito soccorso. È stato trasportato in elicottero all’ospedale più vicino".

L’ultraleggero, alla cui guida pare ci fosse Jean-Louis Schlesser, direttore dell’Africa Eco Race, avrebbe toccato il camion del rifornimento, che è andato in testacoda, urtando Perfetti. Nelle ultime ore dall’ospedale militare di Nouakchott sarebbero giunte notizie rassicuranti: andato inizialmente in arresto cardiaco, il giornalista avrebbe dato segni di ripresa, mostrando reattività agli stimoli.

Pa.Pi.