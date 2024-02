Due rapine in centro. Scena muta a processo

Scena muta davanti al giudice per Karim Issaoui, tunisino di 26 anni senza fissa dimora, arrestato con l’accusa di aver commesso due rapina in centro a Como a ottobre e dicembre dello scorso anno. La prima, assieme a due soggetti non identificati, il 26 ottobre al Tempio Voltiano, dove avevano accerchiato e minacciato con un coltello un cittadino afghano, facendosi consegnare 150 euro documenti, intimandogli di non chiamare i carabinieri. La seconda, assieme a un connazionale denunciato a piede libero, era avvenuta ai Portici Plinio l’8 dicembre: anche in questo caso la vittima era uno straniero, un tunisino, rapinato di 190 euro, minacciato con un coccio di bottiglia. I due lo avevano avvicinato chiedendogli una sigaretta e il telefono per fare una chiamata, ma al rifiuto di consegnare il cellulare, lo avevano trascinato in una strada adiacente, bottato a terra e rapinato del portafogli. Issaoui, raggiunto da ordinanza do custodia cautelare in carcere chiesta dal sostituto procuratore Antonia Pavan, ieri è stato interrogato dal giudice, che lo ha lasciato in carcere al Bassone. Pa.Pi.