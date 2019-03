Campione d'Italia (Como), 10 marzo 2019 - Potranno continuare a tirare calci al pallone nel loro centro sportivo i bambini di Campione d'Italia grazie all'impegno del Comune e dell'Associazione Polisportiva Campionese che insieme garantiranno il rinnovo dell'assicurazione indispensabile per consentire l'utilizzo in sicurezza del campo e della struttura.

Nei giorni scorsi in paese si era diffusa la voce che il centro sportivo Scirèe potesse addirittura chiudere per le difficoltà del Comune, ma i genitori si sono immediatamente allertati per garantire la loro collaborazione al commissario Giorgio Zanzi che dall'autunno scorso sta amministrando il paese. La cifra in questione è irrisoria, 200 o 300 euro al massimo necessari per il rinnovo della polizza che risulta intestata al Comune come proprietario della struttura. L'Associazione Polisportiva Campionese ha ricevuto rassicurazioni dal commissario e messo a disposizione il proprio fondo cassa, anche se probabilmente non sarà neppure necessario.

L'Associazione Polisportiva Campionese comunque rassicura tutti i suoi tesserati e anche il pubblico che il centro sportivo è regolarmente aperto e ospiterà il campionato di ritorno della Quarta e degli Allievi C nonché la scuola calcio si terranno come da calendari sul campo sportivo di Campione d’Italia.