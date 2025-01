Case popolari. Nuovi macchinari negli ospedali

Tra i progetti più significativi che verranno realizzati grazie ai fondi del Pnrr in Lombardia ci sono le ciclovie nazionali Veneto e Garda, parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica“, che presto vedranno il completamento, offrendo un impatto positivo sulla mobilità sostenibile e il turismo. Sul fronte del trasporto pubblico, Regione Lombardia ha già messo in circolazione 11 nuovi treni Caravaggio e 135 autobus ecologici, contribuendo significativamente al potenziamento della mobilità ferroviaria e alla riduzione delle emissioni. Nell’ambito della missione 5 “Coesione ed Inclusione“, più della metà degli interventi per migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza sismica nell’edilizia residenziale pubblica sarà completata entro la fine dell’anno. Parallelamente, avanzano i lavori relativi al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare nelle città di Milano, Varese e Pavia. Anche la missione 6 “Salute“, dedicata alla salute, registra progressi significativi: sono in corso importanti investimenti per l’acquisto di grandi apparecchiature ospedaliere e per la creazione delle Centrali operative territoriali, fondamentali per il miglioramento dei servizi sanitari regionali. Poi ci sono gli interventi sui nodi ferroviaria che mirano a potenziare i collegamenti metropolitani o suburbani, sostenendo così la domanda di mobilità espressa dalle grandi città metropolitane e dalle aree urbane di medie dimensioni. Inoltre, tali interventi sono volti a garantire servizi di viaggio a medio raggio per creare collegamenti "regionali veloci". Entro il 30 giugno 2026 saranno completati gli interventi di messa in sicurezza delle tratte ferroviarie Seveso-Asso, Busto-Malpensa e Tradate-Laveno. Ro.Can.