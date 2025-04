In Canton Ticino scatta per errore l’allarme generale, le sirene sentite anche in diversi Comuni del Comasco

Como, 3 aprile 2025 – Serata movimentata quella di mercoledì in Canton Ticino, dove le sirene dell'allarme che avvisano la cittadinanza di un'emergenza in corso sono scattate a più riprese e il loro suono si è udito anche al di qua del confine. In particolare l'allarme è risuonato a Chiasso, Balerna, Morbio, Novazzano, Coldrerio, Vacallo e Castello per fortuna senza conseguenze perché quando la popolazione stava già per uscire di casa per andare nei rifugi e gli uomini in età di leva a recarsi ai punti di raccolta, sui cellulari è arrivato l'avviso di Alertswiss che avvisava del falso allarme.

L’allerta

In seguito è stato diffuso anche il comunicato della Polizia cantonale. “Dalle 21.30 in seguito di un guasto tecnico, continuano a scattare le sirene dell'allarme generale per la protezione della popolazione – l'avviso – in collaborazione con la Protezione civile Mendrisiotto sta lavorando attivamente per risolvere il guasto. La popolazione non deve adottare particolari misure di protezione”.