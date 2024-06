Cadorago, controlli straordinari di polizia in stazione: 4 denunciati

Cadorago (Como), 19 giugno 2024 – Intensificazione dei controlli nelle nelle zone periferiche e nelle stazioni ferroviarie, da parte della Polizia, rispondendo alle segnalazioni su degrado e ai reati di microcriminalità.

Martedì pomeriggio si è svolto un servizio straordinario concentrato, in modo particolare, attorno alla stazione ferroviaria di Cadorago e area circostante. Gli equipaggi della Questura di Como sono stati affiancati dal Reparto Prevenzione Crimine Milano e dalla Polizia Ferroviaria di Como. Sono state controllate 51 persone, 8 delle quali con precedenti penali o di polizia, e 22 veicoli.

La Polfer ha denunciato 4 persone: un uomo di 43 anni di Como per oltraggio, resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di oggetti atti ad offendere, un comasco di 41 anni e due milanesi di 38 e 34 anni per aver violato il Foglio di via obbligatorio emesso a loro carico.