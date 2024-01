Brienno, due turiste straniere soccorse nei boschi

Brienno, 26 gennaio 2024 – Intervento di recupero appena concluso da parte dei vigili del fuoco, chiamati a soccorrere due ragazze, turiste straniere, che hanno smarrito il sentiero nei boschi sopra Brienno e sono state individuate in località monti di Caprino, finite nel torrente Valle Quai della Gatta del Nus. Una zona che già in passato è stata teatro di episodi analoghi. L’allarme è scattato verso le 15, ma solo nel tardo pomeriggio le ragazze sono state individuate e raggiunte. Il recupero è stato fatto dai vigili del fuoco specialisti Safdel comando di Como, intervenuti con l'elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Malpensa. Le ragazze non sono rimaste ferite, e sono state trasportate all’Eli superficie Comacina dove le aspettava l’ambulanza, per accertarsi delle loro condizioni.