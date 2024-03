Braccio incastrato. Ferito un operaio

Infortunio sul lavoro, per fortuna senza gravi conseguenze, per un operaio bresciano che lavorava alla manutenzione di un nastro trasportatore all’interno della fonderia Marini di Palazzolo sull’Oglio. L’uomo, 54 anni, è dipendente di una ditta esterna che ha sede a Vobarno. Durante l’intervento di manutenzione, è rimasto incastrato col braccio nel nastro trasportatore, ieri poco prima delle 9. Immediato l’arrivo di ambulanza, automedica e vigili del fuoco, per prestargli soccorso. Come sempre accade per gli infortuni in azienda, sul posto sono intervenuti per i rilievi i tecnici del lavoro dell’Asst Franciacorta e i carabinieri. Nell’incidente, l’uomo ha perso molto sangue, tanto che inizialmente si è temuto il peggio. Portato agli Spedali Civili di Brescia, è stato medicato con punti di sutura; le sue condizioni non sono state ritenute tali da trattenerlo oltre.