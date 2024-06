Belotti firma per il Como. Il “Gallo“ canterà sul lago

Andrea Belotti (nella foto) è un nuovo giocatore del Como: l’ufficialità il 1° luglio all’apertura del mercato. L’ex centravanti della Fiorentina e della Nazionale, ieri ha incontrato in sede Mirwan Suwarso (il braccio destro della famiglia Hartono), firmato un contratto biennale (4,5 milioni più bonus alla Roma) e svolto le visite mediche.

Nel maggio 2013 il “Gallo“, da giovanissimo, ha segnato un gol ai lariani con la maglia dell’AlbinoLeffe in una partita poi vinta dal Como 2-1. È in stato avanzato la trattativa anche per il difensore Alberto Dossena: c’è un accordo di massima con il Cagliari per il trasferimento, manca ancora il sì del giocatore.

Il ds Ludi ha smentito la trattativa per Mats Hummels del Borussia Dortmund , mentre voci insistenti dalla Spagna danno Fabregas in pressing su Sergio Ramos, che si svincolerà dal Siviglia. Il vice-allenatore degli azzurri vorrebbe sfruttare l’amicizia con il difensore, che però ha offerte per chiudere la carriera in Arabia Saudita con un sontuoso contratto. Ci sono anche diversi movimenti in uscita: Cerri che non è stato riscattato dall’Empoli, torna a Como, ma verrà immediatamente ceduto a titolo definitivo al Bari, dove abbraccerà il suo ex allenatore Moreno Longo.

Anche Chajia, che non è partito con la squadra per il ritiro in Sardegna , verrà ceduto al Cosenza non appena si concretizzerà l’acquisto dell’esterno iracheno Ali Assim. C’è molta attesa anche sul fronte portieri, dove sembra profilarsi una triangolazione che porterebbe Martinez dal Genoa all’Inter, il ritorno di Semper a Genoa e l’arrivo di Audero a Como.