Arsenale illegale. Pensionato denunciato

Un vero e proprio arsenale è stato scoperto dai carabinieri di Pognana Lario a casa di un anziano residente in paese, poi arrestato per detenzione illegale di armi da fuoco. Nell’abitazione dell’insospettabile settantaduenne i militari hanno trovato un fucile ‘Carcano’ 91/38 carico e perfettamente funzionante, due revolver privi di matricola, 490 cartucce di calibri diversi, 13 coltelli di varie misure, sei spade, cinque falcetti, un arco con frecce e una balestra con mirino telescopico completa di 9 dardi. I carabinieri hanno accertato la perfetta efficienza delle armi da fuoco. Rimane da capire il motivo di questa insolita collezione, comunque illegale visto che le armi non essendo mai state denunciate sono molto probabilmente state acquistate sul mercato nero. L’anziano dovrà spiegare da chi le ha avute e come intendesse utilizzarle, in attesa degli accertamenti degli esperti della balistica che dovranno stabilire se sono già state impiegate in passato per compiere reati.

Ro.Can.