Arrivano i finanziamenti contro il dissesto

È stato siglato l’Accordo di Collaborazione tra la Provincia di Brescia e la Comunità Montana di Valle Camonica. Serviranno a mettere in atto interventi di gestione e prevenzione del rischio, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di luglio 2022 nel territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo. Il Presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini, nell’agosto scorso ha creato un nuovo ufficio per interventi urgenti a seguito dell’alluvione. L’ufficio è stato istituito dopo che il Commissario per l’emergenza ha comunicato la disponibilità economica per gli interventi: le risorse ammontano a oltre 22 milioni di euro e sono tese alla tempestiva realizzazione delle azioni più efficaci in termini di riduzione del rischio. Provincia di Brescia e Comunità Montana di Valle Camonica, hanno lavorato insieme per i avori di regimazione idraulica del torrente Re-Cobello. Le opere avranno un importo totale di 100milioni di euro e riguarderanno la sistemazione dell’alveo del Torrente Cobelli, la realizzazione di piste di accesso alle briglie di ritenuta sui torrenti Re e Cobello, la nuova briglia di trattenuta sul torrente Re, la nuova briglia di trattenuta sul torrente Cobello, la realizzazione di una piazza di deposito torrente Re e di una sul Cobello.