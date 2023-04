Appiano Gentile, blitz dei “Cacciatori” dell'esercito nei boschi della droga

Appiano Gentile (Como), 9 aprile 2023 - Sono arrivati nei giorni scorsi e si sono già messi al lavoro gli squadroni dei Cacciatori di Calabria e Sicilia dell'esercito, venuti in aiuto delle forze dell'ordine delle province di Como e Varese impegnati nel contrasto allo spaccio nei boschi.

Sabato pomeriggio i militari insieme agli uomini dell'Arma della stazione di Appiano Gentile hanno compiuto una serie di controlli nel Parco Pineta in località Ruguré e Oltrona di San Mamette, poi in località Cagabò e Fornace.

Nel corso dell'operazione sono stati trovati e smantellati cinque bivacchi e trovati alcuni capi di vestiario, generi alimentari, materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e un coltello.

Per tutto il mese di aprile e maggio proseguiranno i controlli nelle zone boschive, note per lo spaccio di stupefacenti, con l’impiego degli Squadroni eliportati Cacciatori, reparti ad elevata specializzazione che sintetizzano in un’unica visione operativa procedure militari e tecniche di polizia, con capacità di operare in terreni impervi.