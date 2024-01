Alta tensione alla Elcograf

Pochi giorni dopo la sospensione della produzione allo stabilimento Elcograf di Treviglio i lavoratori - attualmente collocati in cassa straordinaria fino a luglio, e, al momento, quasi tutti a casa a zero ore - si sono riuniti in assemblea sindacale al Teatro Nuovo, presenti il sindaco Juri Imeri e i sindacalisti: l’intento,fare il punto della situazione. Come è noto l‘azienda prevede che gradualmente da qui a sei mesi 80 dipendenti siano trasferiti in altri siti del Gruppo (Madone, Bergamo e Pozzo d’Adda) e ha dichiarato 20 esuberi, perlopiù figure professionali che la tecnologia avrebbe reso non più funzionali. I sindacati intendono coinvolgere i Centri per l’impiego di Treviglio, Milano, Cremona e Lodi - città dove risiedono i lavoratori interessati – e avviare subito percorsi di formazione e di ricollocazione.