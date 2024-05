All’ospedale in bicicletta. Pronta la velostazione per dipendenti e utenti

Un servizio finalizzato al miglioramento dell’accessibilità dell’ospedale Papa Giovanni e del collegamento ferroviario e il potenziamento dell’interscambio modale tra trasporto pubblico, mobilità pedonale e ciclistica negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro per quel che riguarda tutta l’area della struttura ospedaliera. È pronta e operativa la nuova velostazione dell’ospedale di Bergamo, un’infrastruttura da 90 posti bici realizzata dal Comune di Bergamo. Tra gli utenti ci sono anche coloro che utilizzano la vicina fermata della stazione ferroviaria. La velostazione è stata realizzata dallAamministrazione comunale, che si occupa anche della sua gestione tramite Pedalopolis, con fondi ministeriali nell’ambito del progetto Bicicity Bergamo. Il Papa Giovanni ha messo gratuitamente a disposizione lo spazio dove è stata posizionata la velostazione per una superficie coperta di circa 85 mq. La struttura è realizzata in acciaio e vetro, in armonia con le caratteristiche architettoniche dell’ospedale, è in grado di coggliere fino a 90 biciclette stoccate su due piani tramite un sistema pneumatico e fino a 7 monopattini. È possibile accedervi 7 giorni su 7, dalle 5 a mezzanotte, attraverso un ingresso automatizzato. Gli operatori dell’Asst Papa Giovanni XXIII possono posteggiare la bicicletta o il monopattino gratuitamente nei nuovi parcheggi coperti, accedendo con il badge. "La velostazione - si legge in una nota del Comune di Bergamo - rappresenta una risposta alla loro richiesta di avere un posto sicuro e riparato dove lasciare il loro mezzo durante le ore di lavoro, ma è un servizio importante anche per gli utenti esterni". M.A.