Corbetta, studia l’albero genealogico e trova una cugina in Australia con i social

Corbetta (Milano), 19 agosto 2023 – Dalla passione per gli alberi genealogici e per la storia, fino ad arrivare alla scoperta di una parentela in Australia con una storia del tutto particolare.

Un grande contributo al lavoro dello storico locale di Corbetta (provincia di Milano) Andrea Balzarotti, autore di numerose pubblicazioni, è arrivato dal gruppo Facebook “Vittuone com’era“.

Balzarotti è originario di questo territorio, ma nonostante ciò il lavoro è stato alquanto difficoltoso, perché le ramificazioni erano tante e complesse. Lui gira per le parrocchie, consulta l’archivio diocesano e sfrutta un programma per realizzare il suo albero genealogico. Sta cercando gli antenati della mamma originaria di Vittuone.

Cugini di sesto grado

"Il tutto è iniziato con un contatto tra me e Charlotte Perkins di Brisbane in Australia – commenta Balzarotti – che ha avuto modo di vedere alcuni antenati sul mio albero genealogico online che coincidevano col suo. Mi ha così contattato e abbiamo scoperto di avere dei parenti in comune all’inizio dell’800 e perciò ci siamo riscoperti cugini di sesto grado".

La donna aveva delle foto vecchie dove si trovavano raffigurate delle persone che lei non conosceva e da qui è venuta a Balzarotti l’ispirazione di provare a chiederle se avesse piacere a postare quelle foto sul gruppo social com’era gestito da Gigi Mondani. Si è messa in moto una vera catena che ha portato Perkins a ritrovare Giuseppe Colombo che non aveva notizie della sua famiglia da quarant’anni e che è legato a lei da una parentela come cugino di secondo grado. A questi si sono aggiunti altri personaggi sia di Vittuone che australiani e neozelandesi che hanno ravvisato ulteriori parentele e il giro si è allargato ancora di più.

L’avo Giovanni Carlo Donghi, emigrò in Australia

«L’altro giorno – aggiunge – mi ha parlato di un grande aiuto datogli da un altro cugino che ha scoperto di avere nel nostro territorio che si chiama Christian Garavaglia, l’ex sindaco di Turbigo e oggi consigliere regionale. Ho contattato direttamente Christian il quale mi ha confermato di aver avuto dei contatti con questa signora che a tutti gli effetti risulta anche suo parente dal momento che anche lui discende dallo stesso ceppo di famiglia e di conseguenza ci siamo ritrovati parenti anche io e lui". Insomma, un giro lunghissimo di legami che parte tutto dal nostro antenato comune a tutti, Giovanni Carlo Donghi nato nel 1779 e morto nel 1866 che lasciò l’Italia per l’Australia. "Questo testimonia come andando indietro nel tempo alla fine siamo tutti un po’ parenti".