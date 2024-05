Al Sinigaglia il biglietto per il paradiso. Il Como si gioca la A negli ultimi 90’

Il pareggio di Modena ha complicato la salita diretta del Como in A. Ora agli azzurri hanno solo la partita da dentro o fuori, contro il Cosenza, venerdì sera nel fortino del Sinigaglia. La vittoria contro i calabresi darebbe la certezza matematica della serie A, ma anche un pareggio o una sconfitta potrebbero bastare al Como se il Venezia non dovesse vincere a La Spezia, dove i liguri per salvarsi devono assolutamente centrare i tre punti.

La combinazione più complicata (e negativa per gli azzurri) può arrivare in caso di pareggio dei lariani e vittoria dei lagunar: in questo caso le due squadre si ritroverebbero a 73 punti pari, ma sarà il Venezia ad andare in A per la migliore differenza reti negli scontri diretti. I lagunari hanno vinto 3-0 all’andata mentre il Como 2-1 al ritorno. Quindi solo la vittoria contro il Cosenza è necessaria per non dipendere dal risultato di la Spezia. Non sarà facile però aver ragione della squadra di super Tutino, che con 19 gol è secondo nella classifica marcatori e anche perché il Como appare stanco e non è più quello delle cinque vittorie consecutive di qualche settimana fa.

Contro il Cittadella la squadra ha faticato moltissimo, tant’èà che la vittoria è arrivata al 94’. La partita di Modena è stata una conferma, con un gioco poco brillante in fase offensiva. Alla vigilia della gara di domenica Osian Roberts deve aver capito la situazione e al Braglia è partito con quattro giocatori diversi dalla formazione tipo, ma poco è servito anche se Iovine, Bellemo, Cutrone e probabilmente Odenthal potrebbero tornare titolari contro il Cosenza.

"Dobbiamo sfruttare l’opportunità di giocarci in casa davanti al nostro pubblico la serie A - spiega lo stesso Roberts . Questa è la settimana più impegnativa e dura dell’anno, siamo all’ ultimo atto, la città e i giocatori hanno il giusto entusiasmo per raggiungere il risultato. Questa serie di partite ravvicinate non ci hanno favorito e c’è un po’ di delusione per non aver raggiunto il risultato a Modena. Siamo arrivati a due minuti dalla A ma non ci scoraggiamo e ovviamente daremo tutto contro il Cosenza".