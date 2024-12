Accusato di ricettazione. Scoperto in un hotel finisce in carcere

Origini italiane, nato in Svizzera, residente a Monaco di Baviera e alloggiato in un hotel di Como. Dove la polizia lo ha trovato e portato in carcere in esecuzione di una condanna per ricettazione definitiva a 6 mesi di reclusione. Sull’uomo, 51 anni, pendeva un’ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Varese, per una sentenza definitiva dal 2014 per una ricettazione. Alla Centrale Operativa della Questura di Como, è giunto un alert proveniente dall’inserimento nella banca dati "alloggiati web’’, da parte di un hotel, scattato in automatico nel momento in cui il nominativo dell’uomo è stato inserito. Oltre al provvedimento di carcerazione, a suo carico pendeva un secondo provvedimento per reati finanziari.