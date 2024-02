Academy Asf-Enaip per formare gli autisti

Asf Autolinee, società che svolge servizio di trasporto pubblico passeggeri a Como e Provincia, ha presentato l’Academy Asf-Enaip, per la formazione di nuovi autisti, in partnership con Enaip Como. Si tratta di un progetto innovativo per il territorio e per l’azienda stessa: l’obiettivo è crescere "in casa", fidelizzandoli, i futuri conducenti di autobus per il trasporto persone, puntando a risolvere il problema del reperimento di personale "con un approccio innovativo e con modalità improntate all’attenzione alla persona e a una formazione di qualità". L’azienda ha già proceduto con l’assunzione di 34 autisti in formazione, che entreranno pienamente in servizio a partire dal prossimo mese di maggio. Il percorso prevede un corso di formazione in scuola guida di 130 ore e uno di 190 ore nella sede di Enaip Como. Pa.Pi.