Luoghi e sapori del lago di Como, torna nel weekend la rassegna Slow Food che coniuga arte e gusto

Secondo appuntamento, sabato 11 e domenica 12 con "SloWeekend" la rassegna patrocinata da Slow Food per conoscere i borghi del lago di Como, tra bellezze naturali e gusto, tra visite guidate, degustazioni ed esperienze gastronomiche, incontri e scambi con agricoltori, pescatori, viticoltori che raccontano i loro territori.

Sabato 11 novembre appuntamento alle 10 a Varenna per esplorare, accompagnati da una guida locale, l'antico borgo e conoscere gli artigiani lavorano ancora qui. Lungo il percorso, assaggi di prelibatezze locali. Nel pomeriggio trasferimento a Bellagio per assistere allo spettacolo teatrale con attori itineranti nel Parco dei Martiri per la Libertà, gustando una merenda con specialità gourmet, tra cui il celebre missoltino, la specialità di pesce che sarà preparata dagli allievi dell’istituto Enaip di Vimercate.

Domenica 12 novembre alle 10.30 visita a uno dei luoghi più iconici del lago, Villa del Balbianello. Elegante dimora settecentesca con un magnifico giardino, attualmente di proprietà del Fondo Ambiente Italiano, qui sono stati ambientati, tra gli altri, due dei film più visti degli ultimi vent’anni Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni (2002) e 007 – Casinò Royale del 2006. Dopo la visita ci sarà una degustazione di olio del lago e di specialità ittiche del territorio.

L'ultimo appuntamento del week end sarà Menaggio, a Loveno, per una passeggiata dal lungolago alla splendida Villa Vigoni, aperta e visitabile eccezionalmente per l’occasione. Anche qui si potranno assaggiare prodotti locali . Inoltre domenica 12 novembre sarà presente il mercato dei produttori locali dalle 9.00 alle 18.00.Tutti i tour sono accessibili su prenotazione dal sito www.sloweekend.it e i posti sono limitati. Il centro lago di Como è facilmente accessibile anche da Milano grazie ai collegamenti ferroviari verso Varenna e ai traghetti frequenti che da lì portano a Bellagio, Menaggio e Tremezzina.